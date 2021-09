Raiola risponde al presidente: “Se n’è accorto un po’ tardi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mino Raiola, ai microfoni di Rai Sport, parla della situazione delle proprietà calcistiche dando anche un consiglio ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto detto dall’agente: “Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere rifondato. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano. L’Inter non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà… Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali” Inoltre, ha spiegato il come mai della supremazia internazionale della Premier League: “Ora il campionato più importante è l’Inghilterra per tre ragioni: soldi, spettacolo e infrastrutture, cose che a noi mancano” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Juventus, altra cessione di lusso: Raiola porta via il calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mino, ai microfoni di Rai Sport, parla della situazione delle proprietà calcistiche dando anche un consiglio ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto detto dall’agente: “Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che il calcio ha bisogno di essere rifondato. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano. L’Inter non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà… Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali” Inoltre, ha spiegato il come mai della supremazia internazionale della Premier League: “Ora il campionato più importante è l’Inghilterra per tre ragioni: soldi, spettacolo e infrastrutture, cose che a noi mancano” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Juventus, altra cessione di lusso:porta via il calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

