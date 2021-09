Cartabellotta (Gimbe) controcorrente: «La terza dose andrà a tutti, sarà come per l’influenza» (Di martedì 21 settembre 2021) No alla terza dose per tutti, anzi sì. C’è ancora molta incertezza sulla necessità di sottoporre tutti i cittadini a una terza dose del vaccino anti-Covid. L’unica cosa certa è che intanto sono partite le somministrazioni per gli immunocompromessi. Ma, secondo Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, in un’intervista al Quotidiano nazionale, la terza dose sarà necessaria per tutti. «Dobbiamo affidarci alle evidenze. I dati sulle terze dosi che provengono da Israele, dove tutti gli over 60 vengono convocati, sono incoraggianti. I ricercatori hanno dimostrato che la terza dose Pfizer innalza al 95 per cento l’efficacia del ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) No allaper, anzi sì. C’è ancora molta incertezza sulla necessità di sottoporrei cittadini a unadel vaccino anti-Covid. L’unica cosa certa è che intanto sono partite le somministrazioni per gli immunocompromessi. Ma, secondo Nino, presidente della fondazione, in un’intervista al Quotidiano nazionale, lanecessaria per. «Dobbiamo affidarci alle evidenze. I dati sulle terze dosi che provengono da Israele, dovegli over 60 vengono convocati, sono incoraggianti. I ricercatori hanno dimostrato che laPfizer innalza al 95 per cento l’efficacia del ...

