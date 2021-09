Milan e Tottenham piangono il loro campione | “Amato da chi ama il calcio”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Addio a Jimmy Greaves, bomberdel mondo,ilattaccante: “da chi ama il”. Jimmy Greaves, vincitore della Coppa del Mondo con l’Inghilterra nel 1966 e uno dei marcatori più prolifici nella storia delinglese, è morto all’età di 81 anni. Leggenda dele capocannoniere del club di tutti i tempi, Greaves ha segnato 266 gol in 379 presenze tra il 1961 e il 1970, aiutando gli Spurs a vincere due volte la FA Cup e la Coppa delle Coppe. LEGGI ANCHE –> Pelè gravissimo dopo l’operazione: come sta ilMa è stato anche bomber prolifico dell’Inghilterradel mondo, unico titolo vinto a livello internazionale ...

Advertising

_E_C_U_R_B : @zio_antunello @Sala_1908 Se consideri milan e Lazio delle big allora ti contraddici da solo e pure il Lione lo dev… - quetzalcoatl_23 : Adli incanta con il Bordeaux: i dettagli del contratto con il Milan, la verità sul Tottenham e il maxi sconto… - luigicastronuov : RT @perchetendenza: 'Jimmy Greaves': Perché si è spento all'età di 81 anni l'ex attaccante di Tottenham, Chelsea e Milan, miglior marcatore… - Luisito_Bandera : #Futbol? Resultados Finales: #SerieA???? Juventus 1-1 Milan Venezia 1-2 Spezia Lazio 2-2 Cagliari Hellas Verona 3-… - BlackEagle1967 : RT @calcioinglese: Ci ha lasciati Jimmy Greaves, il miglior marcatore della storia del calcio inglese. Campione del mondo nel 1966, ha gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tottenham

Nel '61, appena prima di arrivare aldal Chelsea (dove a soli 21 anni totalizzò 124 reti), ... A dicembre era già sull'aereo per tornare a verso la City, sponda: 99.999 sterline furono ...*** I manager della Premier piazzano- Chelsea (Kane contro Lukaku!) in perfetto timing ... Il sabato sera con Salernitana - Atalanta è uno strazio e la domenica, prima di Juve -, è un'...Addio a Jimmy Greaves, bomber campione del mondo, Milan e Tottenham piangono il loro attaccante: “Amato da chi ama il calcio”. Jimmy Greaves, vincitore della Coppa del Mondo con l’Inghilterra nel 1966 ...Il Milan sembra quasi rassegnato all'idea di dover salutare Kessié: per questo i rossoneri avrebbero individuato William Carvalho come suo sostituto ...