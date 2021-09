LIVE Brindisi-Olimpia Milano 67-72, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: l’Armani difende benissimo e va in finale! (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona giornata! Vince, dunque, Milano che supera 72-67 Brindisi e conquista il primo posto utile nella finalissima di domani sera della Supercoppa Italiana di basket 2021. Ora aspetterà il risultato di Virtus Bologna-Venezia per conoscere l’avversaria. 67-72 Non trova più la via del canestro l’Happy Casa e deve alzare bandiera bianca 67-72 Timeout per Brindisi, ormai spalle al muro, che dopo i 29 punti del terzo quarto è ferma a quota 11 67-72 Due su due ai liberi per Hall con 16 secondi da giocare 67-70 Manca un minuto alla fine, un errore per parte da oltre l’arco 67-70 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Grazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata! Vince, dunque,che supera 72-67e conquista il primo posto utile nella finalissima di domani sera delladi2021. Ora aspetterà il risultato di Virtus Bologna-Venezia per conoscere l’avversaria. 67-72 Non trova più la via del canestro l’Happy Casa e deve alzare bandiera bianca 67-72 Timeout per, ormai spalle al muro, che dopo i 29 punti del terzo quarto è ferma a quota 11 67-72 Due su due ai liberi per Hall con 16 secondi da giocare 67-70 Manca un minuto alla fine, un errore per parte da oltre l’arco 67-70 ...

