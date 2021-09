Covid, vaccino per i bambini da 5 ai 11 anni: “Sicuro e ben tollerato” (Di lunedì 20 settembre 2021) Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno annunciato che il loro vaccino contro il Coronavirus è “Sicuro, ben tollerato” nella fascia di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Covid, Pfizer-BioNTech: “vaccino Sicuro per bambini tra 5 e 11 anni” Il vaccino, si legge in una nota, verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 settembre 2021) Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno annunciato che il lorocontro il Coronavirus è “, ben” nella fascia di età compresa tra i cinque e gli undici, Pfizer-BioNTech: “pertra 5 e 11” Il, si legge in una nota, verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

