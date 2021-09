Coronavirus | 2 407 casi e 44 morti Sale ancora il tasso di positività | ora al 2%

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il bollettino del 20 settembre Nelle ultime 24 ore il numero delle persone che sono state contagiate dalè arrivato a 2.407. Sono questi i dati del bollettino diffuso dalla Protezione Civile. I decessi invece sono stati 44. I dati suoi nuovi, come sempre dopo il week end, sono riduzione rispetto alla giornata di ieri, quando i contagi sono stati 3.838 e i 26. Al momento il totale dei decessi è arrivato a 130.354. Mentre gli attualmente positivi sono 112.514. La regioni con più positivi èla Sicilia, con oltre 21.042 persone che hanno contratto il virus. La situazione negli ospedali Gli ingressi in terapia intensiva nella giornata di oggi sono stati bassi: sono solo 21 rispetto ai 40 di ieri. Al momento il numero dei pazienti ricoverati in questi reparti è 523. In Sicilia ce ...

