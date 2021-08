Tokyo 2020, marcia 50 km maschile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming con De Luca, Caporaso e Agrusti (Di giovedì 5 agosto 2021) Ci siamo: tutto pronto per la 50 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che sarà visibile oggi in tv a partire dalle ore 22.30. Si parte infatti nella serata italiana quando in Giappone sono le 5.30 del mattino, ma poi la gara, estenuante, si dipanerà fino alla notte nel Bel Paese. A trasmetterla integralmente saranno le piattaforme di Discovery ed Eurosport, mentre la Rai potrebbe collegarsi per le fasi salienti in chiaro su Rai Due. Per l’Italia in gara Marco De Luca, Teodorico Caporaso e Andrea Agrusti, sono poche le speranze di medaglia ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Ci siamo: tutto pronto per la 50 km dialle Olimpiadi di, che sarà visibilein tv a partire dalle ore 22.30. Si parte infatti nella serata italiana quando in Giappone sono le 5.30 del mattino, ma poi la gara, estenuante, si dipanerà fino alla notte nel Bel Paese. A trasmetterla integralmente saranno le piattaforme di Discovery ed Eurosport, mentre la Rai potrebbe collegarsi per le fasi salienti in chiaro su Rai Due. Per l’Italia in gara Marco De, Teodoricoe Andrea, sono poche le speranze di medaglia ma ...

