La presentazione dei risultati semestrali di Intesa Sanpaolo del ceo Carlo Messina (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel presentare i risultati dei primi sei mesi del 2021 di Intesa Sanpaolo il Ceo Carlo Messina ha fatto il punto elencando dati e obiettivi del Gruppo bancario. Partendo da un quadro generale dell’attuale situazione economica del Paese: «I dati del Pil dimostrano che il nostro Paese si sta muovendo nella giusta direzione. Non dobbiamo, però, perdere di vista le gravi conseguenze provocate dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica in termini di diffusione della povertà e aumento della disoccupazione, in particolare femminile e giovanile», dice Messina. Intesa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel presentare idei primi sei mesi del 2021 diil Ceoha fatto il punto elencando dati e obiettivi del Gruppo bancario. Partendo da un quadro generale dell’attuale situazione economica del Paese: «I dati del Pil dimostrano che il nostro Paese si sta muovendo nella giusta direzione. Non dobbiamo, però, perdere di vista le gravi conseguenze provocate dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica in termini di diffusione della povertà e aumento della disoccupazione, in particolare femminile e giovanile», dice...

Advertising

ciaoupit : É recente la presentazione del prototipo Lego, mattoncini in plastica riciclata, proveniente da bottiglie in Pet. M… - Urantia_Italia : RT @josetorija_2: @Pontifex_it 'La grande #speranza di Urantia risiede nella possibilità di una #nuova #rivelazione di #Gesù, con una prese… - precioustomline : RT @Federvolley: Il 25 e 26 agosto #LaNazionale ???? maschile di @fefedegio in campo a #Mantova per le amichevoli con il Belgio????. Oggi la co… - max_babusci : RT @ItaliaAdozioni: Riapertura dei termini di presentazione delle istanze per il #rimborso delle spese adottive relative alle #adozioni con… - QdSit : Per il vaccino anti-Covid di Moderna un'efficacia del 93 che dura per 6 mesi dopo la seconda dose. E' il dato che e… -

Ultime Notizie dalla rete : presentazione dei Riforma ammortizzatori sociali: dalla Cig universale alle novità sulla Naspi. La bozza Orlando ... tutele per gli autonomi valutando se far diventare strutturale la ISCRO ; aumento dei giorni di ...Orlando ha convocato per lunedì 9 agosto le parti sociali in videoconferenza per la presentazione del ...

Como - Catanzaro: dove vedere la diretta live e risultato La partita Como - Catanzaro del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la gara valida per il primo turno ... Allo stadio non sarà attiva la vendita dei ...

XXVII Concorso Mieli della Valle d'Aosta: Presentazione dei campioni entro martedì 31 agosto Valledaostaglocal.it FIFA 22: crea il tuo club nella nuova Carriera FIFA 22 ha già messo in mostra il suo gameplay rivoluzionario grazie alla tecnologia Hypermotion che, arrivando in esclusiva sulle piattaforme next-gen e Stadia, permetterà di sbloccare un livello del ...

Google Foto rilascerà un nuovo widget dedicato ai ricordi Google Foto è un’app disponibile già da qualche anno ma che è tornata al centro dell’attenzione dopo la presentazione dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL per la questione dello storage illimitato per le f ...

... tutele per gli autonomi valutando se far diventare strutturale la ISCRO ; aumentogiorni di ...Orlando ha convocato per lunedì 9 agosto le parti sociali in videoconferenza per ladel ...La partita Como - Catanzaro del 7 agosto 2021 in diretta:, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la gara valida per il primo turno ... Allo stadio non sarà attiva la vendita...FIFA 22 ha già messo in mostra il suo gameplay rivoluzionario grazie alla tecnologia Hypermotion che, arrivando in esclusiva sulle piattaforme next-gen e Stadia, permetterà di sbloccare un livello del ...Google Foto è un’app disponibile già da qualche anno ma che è tornata al centro dell’attenzione dopo la presentazione dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL per la questione dello storage illimitato per le f ...