Covid oggi Gb, oltre 30mila contagi e 86 morti (Di giovedì 5 agosto 2021) In Gran Bretagna oggi si registrano 30.215 nuovi casi di Covid e il decesso di 86 persone che nelle ultime quattro settimane erano risultate positive al test. E' quanto rendono noto le autorità ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) In Gran Bretagnasi registrano 30.215 nuovi casi die il decesso di 86 persone che nelle ultime quattro settimane erano risultate positive al test. E' quanto rendono noto le autorità ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - messina_oggi : Sempre più su, oltre 2400 contagi in tre giorni con la Sicilia che si conferma leader per contagi giornalieri in It… - messina_oggi : Sempre più su, oltre 2400 contagi in tre giorni con la Sicilia che si conferma leader per contagi giornalieri in It… -