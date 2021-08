111 i contagi registrati oggi in FVG (Di giovedì 5 agosto 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.289 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi contagi – di cui 8 migranti in provincia di Trieste e 2 in quella di Gorizia – con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.407 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,99%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 58 per cento dei nuovi contagi afferisce alla categoria degli under 29. Nella giornata odierna non si registrano decessi; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono scesi a 19. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 5 agosto 2021)in Friuli Venezia Giulia su 4.289 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi– di cui 8 migranti in provincia di Trieste e 2 in quella di Gorizia – con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.407 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,99%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 58 per cento dei nuoviafferisce alla categoria degli under 29. Nella giornata odierna non si registrano decessi; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono scesi a 19. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, ...

