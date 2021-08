Amichevole: Valencia – Milan, il risultato finale (Di mercoledì 4 agosto 2021) I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra spagnola. Dopo i tempi supplementari, i rigori decidono il match: decisivo l’errore dal dischetto di Rade Kruni?. Lo stesso calciatore croato è stato poi protagonista di un brutto scontro con Gaya, tale da scatenare una rissa. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra spagnola. Dopo i tempi supplementari, i rigori decidono il match: decisivo l’errore dal dischetto di Rade Kruni?. Lo stesso calciatore croato è stato poi protagonista di un brutto scontro con Gaya, tale da scatenare una rissa. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

