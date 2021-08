Samantha Jones ci ripensa | per Kim Cattrall si riaprono le porte di Sex and the City

(Di martedì 3 agosto 2021)sta per tornare. Kimaveva detto no al ritorno a Sex and thema adesso tutto potrebbe nuovamente cambiare. Lo aveva detto da subito, non avrebbe più interpretato. Kimera stata chiara: per lei già girare quei due film, seguiti alla chiusura della celebre serie, era stato un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Kim Cattrall, che ha interpretato, la pubblicista sessualmente estroversa, non tornerà nella nuova serie. ** Grazie a un like si scopre il vero motivo per cui il nuovo Sex and The ...C'è chi pensa che Sex & The City possa esistere senza Kim Cattrall e chi invece proprio non può fare a meno die delle sue battute esplicite. "Se sei single il mondo è il tuo buffet personale" è solo una delle tantissime iconiche perle di saggezza che ci mancheranno nel reboot di Sex&The City , ...Samantha Jones sta per tornare. Kim Cattrall aveva detto no al ritorno a Sex and the City ma adesso tutto potrebbe nuovamente cambiare.Le riprese del reboot più atteso dell'anno sono iniziate. Tra grandi ritorni, incredibili assenze e nuove volti, ecco cosa c'è da sapere su And Just Like ...