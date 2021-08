Tokyo 2020 Olimpiadi azzurre: l’Italia punta dritta al record di Roma 1960 (Di lunedì 2 agosto 2021) La spedizione italiana è giá certa di avere 28 medaglie: ne mancano solo nove per superare il record di Roma 1960 e Los Angeles 1932. Italia, previsioni medaglie Con le due leggendarie medaglie d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, l’Italia fa un grande salto in avanti nel medagliere. A metà di questi Giochi e con una settimana di gare ancora davanti, l’Italia ha già eguagliato il bottino dell’ultima Olimpiade di Rio 2016: 28 tra ori, argenti e bronzi (ora sono 27 ufficialmente, ma va aggiunta la medaglia certa che arriverà dalla coppia della vela Tita-Banti). A livello di risultati gli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) La spedizione italiana è giá certa di avere 28 medaglie: ne mancano solo nove per superare ildie Los Angeles 1932. Italia, previsioni medaglie Con le due leggendarie medaglie d’oro di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs,fa un grande salto in avanti nel medagliere. A metà di questi Giochi e con una settimana di gare ancora davanti,ha già eguagliato il bottino dell’ultima Olimpiade di Rio 2016: 28 tra ori, argenti e bronzi (ora sono 27 ufficialmente, ma va aggiunta la medaglia certa che arriverà dalla coppia della vela Tita-Banti). A livello di risultati gli ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - PianetaBasketIT : Il meglio del mercato USA con la #freeAgency2021 - Gazzetta_it : VIDEO Ferrari, le ragazze dei 400 ostacoli, gli azzurri del beach e... : le gare di oggi da non perdere #Tokyo2020 -