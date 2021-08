Santo Stefano I | il 23° vescovo di Roma

(Di lunedì 2 agosto 2021) Parliamo di uno dei pontefici della cristianità:I, il 23° Papa della chiesa cattolica. Sale sul soglio pontificio ed è poi venerato comenella dottrina cattolica ed ortodossa.I, proveniva da una nobile famigliana. Il 2 agosto del 257, diventa Papa. In un momento storico, in cui le civiltà antiche, si approcciano alle religioni monoteiste con scetticismo e contrasto. Le avversità tra il potere imperiale e quello papale, sono evidenti fin fa principio. Nell’antica, l’imperatore vedeva la figura del pontefice, come una ...

Advertising

mirko_a77 : @intoscana Porto santo Stefano ?? - ViViCentro : ACCADDE OGGI è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, eventi e co… - 1cyberella : Lunedì 2 agosto Santo Stefano I Papa Alba: 05:06 - Tramonto: 19:26 Apogeo lunare alle ore 9 Luna: 14.43 (tram.) C… - frateiacci : @carlo_goodlife @AnimatingPixels @Elmarbergo @Max_883 @lotti_alessio @yeswecanon1 O “Balto” il giorno di Santo Stefano dopo pranzo! ?? - elickzs : @Whiteyeice Sono durati da Natale a Santo Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : Santo Stefano

Uno dei figli è il vivente padreMaria Manelli , fondatore nel 1970 dei Frati e ... In particolare, alla scuola di Padre Pio, Licia ha sempre recitato con devozione e diligenza ilRosario ...Musica dal vivo in via Martiri della Libertà, lato levanteAL MARE 21.00 . Per 'Lunedì bimbi', 'CircOps' e bolle in Piazza Scovazzi a cura della Proloco DIANO MARINA 10.00 - 23.30 . ...Per il Friuli, e in particolare a Buja, è semplicemente il quartetto di Milan. Il più giovane, vent’anni anni di potenza si pensa per lo più ancora inesplorata. La pista è v ...FELTRELa serata delle Cernide immerge Feltre nel suo Palio. Si è tenuto sabato sera il primo appuntamento ufficiale che coinvolge i quartieri, le Cernide di Castello, Duomo, Port'Oria e ...