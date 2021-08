Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 2 agosto: fantastica Vanessa Ferrari, argento storico nel corpo libero (Di lunedì 2 agosto 2021) Con un esercizio perfetto la ginnasta italiana è salita sul podio: è la prima azzurra nella storia. Prosegue, intanto, la corsa della pallanuoto (che nei quarti affronta la Serbia) e della pallavolo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 2 agosto 2021) Con un esercizio perfetto la ginnasta italiana è salita sul podio: è la prima azzurra nella storia. Prosegue, intanto, la corsa della pallanuoto (che nei quarti affronta la Serbia) e della pallavolo

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - AngelicaBaulo : RT @datokyoatokyo: Allo Stadio Olimpico di #Tokyo risuona per due volte nel giro di pochi minuti l'inno di Mameli... #Jacobs #Tamberi #Jac… - Anto_23_12 : RT @SkyTG24: Medaglia d'argento per Vanessa #Ferrari nella finale di corpo libero di #ginnasticaartistica a #Tokyo2020 ?? -