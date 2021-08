Tokyo 2020, highlights bronzo 4×100 mista uomini nuoto: azzurri da record italiano (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) I VIDEO highlights della finale della staffetta 4×100 mista maschile di nuoto delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sale sul podio stabilendo il nuovo record nazionale. Grande avvio con Thomas Ceccon, poi un solido Nicolò Martinenghi ci tiene sul podio virtuale e infine Federico Burdisso e Alessandro Miressi si difendono dal ritorno delle avversarie, soprattutto la temibile Russia. Oro e record del mondo per gli Stati Uniti, argento per la Gran Bretagna. Di seguito le immagini salienti della gara. IL RESOCONTO DELLE FINALI DI ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Idella finale della staffettamaschile didelle Olimpiadi di. L’Italia sale sul podio stabilendo il nuovonazionale. Grande avvio con Thomas Ceccon, poi un solido Nicolò Martinenghi ci tiene sul podio virtuale e infine Federico Burdisso e Alessandro Miressi si difendono dal ritorno delle avversarie, soprattutto la temibile Russia. Oro edel mondo per gli Stati Uniti, argento per la Gran Bretagna. Di seguito le immagini salienti della gara. IL RESOCONTO DELLE FINALI DI ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - sportface2016 : Gli highlights della 4x100 mista femminile con #Pellegrini - #Swimming #Tokyo2020 - UgoBaroni : RT @RaiNews: 'Non ho mai avuto un vero lavoro. Non ho mai fatto domanda per un lavoro - dice - tutta la mia vita è stata solo skateboard' #… -