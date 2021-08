LIVE – Tokyo 2020, finale corpo libero ginnastica artistica con Vanessa Ferrari (DIRETTA) (Di lunedì 2 agosto 2021) La DIRETTA testuale della finale del corpo libero femminile di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Vanessa Ferrari scenderà in pedana per l’ultimo atto olimpico con il suo “Con te partirò”, con il quale ha totalizzato un 14.166 nelle qualificazioni ottenendo il primo posto. Sarà assente la campionessa americana Simone Biles, che ha già rinunciato alla finale a squadre e alla finale All-Around. Appuntamento alle ore 10.57. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Latestuale delladelfemminile diai Giochi Olimpici discenderà in pedana per l’ultimo atto olimpico con il suo “Con te partirò”, con il quale ha totalizzato un 14.166 nelle qualificazioni ottenendo il primo posto. Sarà assente la campionessa americana Simone Biles, che ha già rinunciato allaa squadre e allaAll-Around. Appuntamento alle ore 10.57. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti ...

