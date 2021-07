Vela, Mattia Camboni paga una falsa partenza e chiude 5° nell’RS:X a Tokyo 2020. Medaglia stregata per l’Italia (Di sabato 31 luglio 2021) Epilogo amarissimo a Enoshima per Mattia Camboni, che resta clamorosamente ai piedi del podio (5°) nell’RS:X ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 a causa di una squalifica per falsa partenza in occasione della Medal Race odierna. L’azzurro, vice-campione del mondo in carica, scala così dal terzo al quinto posto in classifica generale e deve rimandare almeno di tre anni l’appuntamento con la prima Medaglia a cinque cerchi in carriera. Start caotico che ha messo fuori gioco per lo stesso motivo anche i due avversari diretti di Camboni nella lotta per le ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Epilogo amarissimo a Enoshima per, che resta clamorosamente ai piedi del podio (5°):X ai Giochi Olimpici di2021 a causa di una squalifica perin occasione della Medal Race odierna. L’azzurro, vice-campione del mondo in carica, scala così dal terzo al quinto posto in classifica generale e deve rimandare almeno di tre anni l’appuntamento con la primaa cinque cerchi in carriera. Start caotico che ha messo fuori gioco per lo stesso motivo anche i due avversari diretti dinella lotta per le ...

