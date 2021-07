Una Vita, anticipazioni 1° agosto: in replica la puntata serale del 31 luglio. Presto Casilda avrà un inaspettato pretendente (Di sabato 31 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 1° agosto: che cosa vedremo domenica alle 14:10 su Canale 5? Verranno riproposti gli episodi di sabato 31 luglio. Vogliamo riepilogarli sinteticamente? Una Vita, anticipazioni 1° agosto: Felipe contro Genoveva, inquietante lettera per Casilda e torna la pace in casa Dominguez Mendez dice a Felipe che sospetta Genoveva per l’omicidio di Marcia e il marito accusa la dark-lady insieme ad Israel. Il commissario interroga la signora Alvarez Hermoso, ma lei sa reagire. Poi cerca il sostegno di Velasco e Laura. Lolita posticipa il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 31 luglio 2021) Una1°: che cosa vedremo domenica alle 14:10 su Canale 5? Verranno riproposti gli episodi di sabato 31. Vogliamo riepilogarli sinteticamente? Una1°: Felipe contro Genoveva, inquietante lettera pere torna la pace in casa Dominguez Mendez dice a Felipe che sospetta Genoveva per l’omicidio di Marcia e il marito accusa la dark-lady insieme ad Israel. Il commissario interroga la signora Alvarez Hermoso, ma lei sa reagire. Poi cerca il sostegno di Velasco e Laura. Lolita posticipa il ...

