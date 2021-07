La Gran Bretagna introduce il latino nelle scuole, da noi invece pensiamo troppo ai corsi di inglese (Di sabato 31 luglio 2021) A migliaia di studenti delle scuole pubbliche britanniche verrà offerto anche l’insegnamento del latino. E’ quanto ha deciso il ministero dell’Istruzione, per rendere la lingua meno “elitaria”. Il nuovo programma di studi, ha spiegato il ministro Gavin Williamson, garantirà quindi che l’insegnamento del latino non sia riservato solo a “pochi privilegiati”. Attualmente, il latino è insegnato in appena il 2,7 per cento delle scuole secondarie pubbliche, rispetto al 9 per cento di quelle private. L’iniziativa del ministero dell’Istruzione inglese Per sostenere l’iniziativa, denominata ‘Latin ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) A migliaia di studenti dellepubbliche britanniche verrà offerto anche l’insegnamento del. E’ quanto ha deciso il ministero dell’Istruzione, per rendere la lingua meno “elitaria”. Il nuovo programma di studi, ha spiegato il ministro Gavin Williamson, garantirà quindi che l’insegnamento delnon sia riservato solo a “pochi privilegiati”. Attualmente, ilè insegnato in appena il 2,7 per cento dellesecondarie pubbliche, rispetto al 9 per cento di quelle private. L’iniziativa del ministero dell’IstruzionePer sostenere l’iniziativa, denominata ‘Latin ...

