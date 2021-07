Il reddito di cittadinanza? I giovani sudino Ed è bufera su Renzi

Advertising

matteorenzi : Anche oggi sono attaccato dai soliti haters del #RenziFaiSchifo perché ho detto queste cose sul reddito di cittadin… - fattoquotidiano : 'La gente deve soffrire'. L'appello di Renzi contro il reddito di cittadinanza fa infuriare il popolo di Twitter e… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Renzi insiste col referendum: “No ai sussidi, bisogna sudare”. E su Twitter spopola l’hash… - Zellastrega : RT @PercheCazzo: #RenziFaiSchifo Renzi vuole abolire il reddito di cittadinanza asserendo che “i giovani devono tornare a spaccarsi la schi… - l_honestly : @potere_alpopolo Eh ma il Reddito di Cittadinanza.... #ABEM #RenziFaiSchifo -

... uomini e donne (magrebini, rumeni e pakistani), quasi tutti incensurati e residenti a Crevalcore (BO), per false dichiarazioni per indebita percezione deldi. La scoperta è ...L'aiuto è compatibile con altri strumenti di sostegno come ildi. 'Ilrappresenta un ulteriore passo verso la rimozione di quegli ostacoli all'affermazione della dignità ...I Carabinieri della Stazione di Crevalcore (BO) hanno denunciato 25 stranieri, uomini e donne (magrebini, rumeni e pakistani), quasi tutti incensurati e residenti a Crevalcore (BO), per false dichiara ...Il consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia denuncia la situazione davanti alle case popolari a Santa Margherita ...