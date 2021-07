House of Gucci, rilasciato il trailer ufficiale del film (Di sabato 31 luglio 2021) È stato rilasciato il trailer di House of Gucci. Si tratta dell’attesissimo film diretto da Ridley Scott e tratto dal libro di Sara Gay Forden. Per il progetto è stato scelto un cast formidabile tra cui spiccano Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. La trama narrerà le vicende di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci e responsabile della sua morte. Stando alle interviste rilasciate, sarà un film avvincente, ricco di misteri e di intrighi. Le premesse sembrano non deludere le aspettative del pubblico che spera in un contenuto fedele alla ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 luglio 2021) È statoildiof. Si tratta dell’attesissimodiretto da Ridley Scott e tratto dal libro di Sara Gay Forden. Per il progetto è stato scelto un cast formidabile tra cui spiccano Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. La trama narrerà le vicende di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizioe responsabile della sua morte. Stando alle interviste rilasciate, sarà unavvincente, ricco di misteri e di intrighi. Le premesse sembrano non deludere le aspettative del pubblico che spera in un contenuto fedele alla ...

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - crxst1an : Di House of Gucci mi fa morire che loro hanno recitato una storia così tragica in maniera del tutto analoga a quell… - MechaPardula : Il trailer di House of Gucci mi lancia delle vibe parecchio cringe -