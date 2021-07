**Deejay morta: marito Viviana, ‘c’è chi specula sulla mia tragedia, non mi fermerò mai’** (Di sabato 31 luglio 2021) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – “Raggiungere la verità è difficile e faticoso: A qualcuno piace alimentare pettegolezzi. A qualcuno speculare sulla mia tragedia. Ho spalle capienti e posso sostenere tutto il fango che vorranno sputarmi addosso. Non mi intimoriscono: ho già perso tutto. Io non mi fermerò mai”. Lo scrive sui social Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta nell’agosto di un anno fa con il figlio Gioele di 4 anni, nei boschi di Caronia (Messina). Nei giorni scorsi la Procura di Patti, come anticipato dall’Adnkronos, ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – “Raggiungere la verità è difficile e faticoso: A qualcuno piace alimentare pettegolezzi. A qualcunoremia. Ho spalle capienti e posso sostenere tutto il fango che vorranno sputarmi addosso. Non mi intimoriscono: ho già perso tutto. Io non mimai”. Lo scrive sui social Daniele Mondello, ildiParisi, la deejay di 41 anni trovatanell’agosto di un anno fa con il figlio Gioele di 4 anni, nei boschi di Caronia (Messina). Nei giorni scorsi la Procura di Patti, come anticipato dall’Adnkronos, ha ...

Advertising

francobus100 : Deejay morta in Sicilia, la Procura: «Viviana Parisi uccise il figlio Gioele e si gettò dal traliccio»… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «#VivianaParisi uccise Gioele e si gettò dal traliccio». Così la procura sulla deejay morta in Sicilia nell'estate del 202… - momentosera : «#VivianaParisi uccise Gioele e si gettò dal traliccio». Così la procura sulla deejay morta in Sicilia nell'estate… - CosenzaChannel : Viviana #Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l’8 agosto del 2020 nei boschi di #Caronia “si è uccisa lancian… - marcodelucact60 : RT @autocostruttore: Deejay morta in Sicilia: «Viviana uccise il figlio e poi si gettò dal traliccio» Per i legali della famiglia invece fu… -