Da Paola Egonu a Michela Giraud | le 100 donne italiane di Forbes

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 luglio 2021) In copertina c’è Milena Gabanelli. Non è però l’unico nome noto anche al grande pubblico fra le 100 donne italiane scelte da Forbes come le più influenti, quelle di maggiore successo in vari campi. La rivista lo fa ormai da 4 anni. La giornalista in copertina è stata scelta come esempio «professionale ma anche morale e civile, perché trasmette un messaggio di trasparenza, resistenza, giustizia, denuncia ma anche pulizia morale, correttezza, impegno».