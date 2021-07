Contagi in salita, ma i ricoveri rimangono sotto controllo: Marche ancora in fascia di 'rischio moderato' (Di sabato 31 luglio 2021) ANCONA - La classificazione complessiva di rischio resta moderata, come nella maggior parte delle altre Regioni, e l'indice Rt continua a stazionare sopra l'1 (1,08, per la precisione) ma, anche in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) ANCONA - La classificazione complessiva diresta moderata, come nella maggior parte delle altre Regioni, e l'indice Rt continua a stazionare sopra l'1 (1,08, per la precisione) ma, anche in ...

Advertising

news_ravenna : Covid, nelle Marche contagi in salita - MariaStella710 : RT @SardiniaPost: Il Covid corre in Sardegna. Coi contagi degli ultimi giorni l'occupazione nelle terapiaìe intensive è salita al 6%, in It… - SardiniaPost : Il Covid corre in Sardegna. Coi contagi degli ultimi giorni l'occupazione nelle terapiaìe intensive è salita al 6%,… - ReggioPress : Covid, nelle Marche contagi in salita - paolocoa : FQ-In Grecia corre la variante Delta: Mykonos e Ios vicine a nuove restrizioni. Contagi in salita tra i giovani… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi salita Italia alla quarta ondata Covid, novità sul Green Pass ...è a sua volta in salita, ma sotto il livello da zona gialla. Vediamo tutti i dati del monitoraggio ISS e quelli del report indipendente della Fondazione Gimbe , sul peggioramento dei contagi, che ...

Contagi in salita, ma i ricoveri rimangono sotto controllo: Marche ancora in fascia di 'rischio moderato' ANCONA - La classificazione complessiva di rischio resta moderata, come nella maggior parte delle altre Regioni, e l'indice Rt continua a stazionare sopra l'1 (1,08, per la precisione) ma, anche in ...

In Grecia corre la variante Delta: Mykonos e Ios vicine a nuove restrizioni. Contagi in salita tra i giovani Il Fatto Quotidiano Brusaferro: “Dobbiamo muoverci con prudenza” E se i ricoveri in terapia intensiva e i decessi restano nel complesso stabili (grazie ai vaccini), “siamo in una fase in cui dobbiamo muoverci con grande prudenza”, ha detto ...

Variante Delta: sconsigliati i viaggi in Grecia L’Europa fa i conti con la variante Delta e così Francia, Germania e Inghilterra predispongono limiti a viaggi e spostamenti. La mutazione del virus assedia le isole greche e così Atene corre ai ripar ...

...è a sua volta in, ma sotto il livello da zona gialla. Vediamo tutti i dati del monitoraggio ISS e quelli del report indipendente della Fondazione Gimbe , sul peggioramento dei, che ...ANCONA - La classificazione complessiva di rischio resta moderata, come nella maggior parte delle altre Regioni, e l'indice Rt continua a stazionare sopra l'1 (1,08, per la precisione) ma, anche in ...E se i ricoveri in terapia intensiva e i decessi restano nel complesso stabili (grazie ai vaccini), “siamo in una fase in cui dobbiamo muoverci con grande prudenza”, ha detto ...L’Europa fa i conti con la variante Delta e così Francia, Germania e Inghilterra predispongono limiti a viaggi e spostamenti. La mutazione del virus assedia le isole greche e così Atene corre ai ripar ...