Calciomercato Atalanta, rischia di saltare la cessione di Romero (Di sabato 31 luglio 2021) Tottenham Atalanta, forte tensione tra i club nelle ultime ore per Romero: la trattativa rischia di saltare È da registrare una forte tensione emersa nelle ultime ore tra l'Atalanta e il Tottenham per il possibile passaggio in Premier League del difensore argentino Cristian Romero. Secondo Sky Sport, ci sarebbero stati dei contatti recenti tra i due club per sbloccare la situazione, ma i rapporti sembrano ora un po' più tesi. Il rischio che la trattativa possa saltare è ora molto concreto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

