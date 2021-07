Angela Carini, lutto per la pugile tornata dalle Olimpiadi: è morto il papà. Lei: “Addio al mio grande eroe” (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia più brutta al ritorno dalle Olimpiadi. È morto il papà di Angela Carini, atleta di Afragola (Napoli) che ha gareggiato nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale. A dare la notizia la Federazione pugilistica italiana con un post su Facebook: “Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini, per tutti “Peppe”, l’amorevole papà dell’azzurra Angela Carini, appena rientrata da Tokyo 2020. Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita che ha sempre messo a dura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La notizia più brutta al ritorno. Èildi, atleta di Afragola (Napoli) che ha gareggiato nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale. A dare la notizia la Federazione pugilistica italiana con un post su Facebook: “Oggi è venuto a mancare Giuseppe, per tutti “Peppe”, l’amorevoledell’azzurra, appena rientrata da Tokyo 2020. Peppe ehanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita che ha sempre messo a dura ...

