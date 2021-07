"Ho bisogno di nuovi stimoli". Terremoto in Rai, ecco chi si separa da Milly Carucci (Di giovedì 29 luglio 2021) Una decisione estrema, per quanto fosse nell'aria: Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Uno dei volti di punta della trasmissione ha insomma ufficialmente deciso di percorrere un'altra strada. L'annuncio di Todaro piove dal suo profilo Instagram ufficiale, una sorta di fulmine a ciel sereno proprio mentre la produzione sta lavorando alla prossima edizione di Ballando, prevista per l'autunno. Nel suo lungo post, Raimondo Todaro ha voluto ringraziare l'intera famiglia del programma, quel Ballando con le Stelle in cui ha "militato" per la bellezza di 16 anni, iniziò la sua esperienza appena maggiorenne. E alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Una decisione estrema, per quanto fosse nell'aria: Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle, il programma condotto daCarlucci su Rai 1. Uno dei volti di punta della trasmissione ha insomma ufficialmente deciso di percorrere un'altra strada. L'annuncio di Todaro piove dal suo profilo Instagram ufficiale, una sorta di fulmine a ciel sereno proprio mentre la produzione sta lavorando alla prossima edizione di Ballando, prevista per l'autunno. Nel suo lungo post, Raimondo Todaro ha voluto ringraziare l'intera famiglia del programma, quel Ballando con le Stelle in cui ha "militato" per la bellezza di 16 anni, iniziò la sua esperienza appena maggiorenne. E alla ...

