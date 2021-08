Green pass, controlli e sanzioni in caso di violazioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Gabriella Lax - A stabilirlo il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 e già in vigore. Ecco cosa rischiano i trasgressori. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 29 luglio 2021) Gabriella Lax - A stabilirlo il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 e già in vigore. Ecco cosa rischiano i trasgressori.

Advertising

borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - HemmoPengvin15 : RT @femmefleurie: Invece di scendere in piazza contro il green pass andate a firmare per il referendum sull'eutanasia legale che il fatto c… - RaffyB_68 : RT @ToniSonia: Il documento del CDC, principale organismo di controllo sulla sanità pubblica degli USA, riporta che nuove ricerche suggeris… -