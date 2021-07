E’ finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: le parole di lui (Di giovedì 29 luglio 2021) Con delle dichiarazioni postate su Instagram dal marito, è ufficialmente finito il matrimonio tra Myriam Catania e Quentin Kammermann La storia d’amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann è finita. A rendere pubblica la rottura è stato il pubblicitario. Usando le storie del suo profilo Instagram, Quentin Kammermann ha rivelato la fine della relazione e ha spiegato i motivi. “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Con delle dichiarazioni postate su Instagram dal marito, è ufficialmente finito il matrimonio traLa storia d’amore tra. A rendere pubblica la rottura è stato il pubblicitario. Usando le storie del suo profilo Instagram,ha rivelato la fine della relazione e ha spiegato i motivi. “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e...

Advertising

hvrrysqs : secondo me c’è stato qualcosa tra harry e zayn dai si vedeva dagli sguardi, non è finita bene comunque però ora harry e lou stanno insieme - lwtsbestie91 : @hvrrysqs secondo me c’è stato qualcosa tra harry e zayn dai si vedeva dagli sguardi, non è finita bene comunque p… - vvlokim : tra un mese ho l’esame di matematica e da quanto è finita scuola non ho più aperto mezzo libro o fatto mezzo esercizio. ottimo - jovinco82 : @frenchigg Piaga che sta puzzando. Tra 24 ore finita, in un modo o nell’altro - __APEREGINA : La cosa che mi lascia basita è che io ricordo benissimo che Ben Affleck è stato un cornificatore seriale, motivo pe… -