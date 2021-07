Tokyo: Fiji di nuovo in festa; è ancora oro nel rugby (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle Isole Fiji sarà di nuovo festa nazionale, come nel 2016. La selezione di rugby a sette, la specialità della palla ovale che fa parte del programma delle Olimpiadi, ha di nuovo vinto l'oro dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle Isolesarà dinazionale, come nel 2016. La selezione dia sette, la specialità della palla ovale che fa parte del programma delle Olimpiadi, ha divinto l'oro dei ...

