Paura per la famosa trasmissione di Canale 5. Evacuazione immediata, cosa è successo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un paio di giorni fa un grosso incendio ha interessato una struttura che gli appassionati di reality conoscono bene, una parte del Relais Is Morus, il resort quattro stelle sul mare a Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove si gira il reality show Temptation Island, in onda su Canale 5 e appena terminato. Origine dolosa Purtroppo i Vigili del Fuoco accorsi hanno potuto appurare che si è trattato di dolo, intorno alle 4 di mattina qualcuno ha versato del liquido infiammabile sia all'interno degli uffici del titolare che all'esterno nell'area della terrazza, per poi appiccare il rogo e fuggire. Le fiamme si sono velocemente propagate, avvolgendo ogni ...

