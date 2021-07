LIVE Italia-Australia 62-65, Olimpiadi basket in DIRETTA: grande battaglia verso l’ultimo quarto (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-65 LA TRIPLA DEL PAREGGIO! MICHELE VITALI! Gran gioco aussie per liberare Dellavedova frontalmente, ma sbaglia la tripla. 1? trascorso. Stoppata con recupero di Thybulle su Moraschini. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Italia: Mannion 13; Australia: Landale 14 62-65 Dove non segna, crea: Patty Mills pesca sotto canestro Kay che appoggia facilmente, finisce il terzo quarto con l’Australia avanti di tre punti. Ma ci sono ancora dieci, decisivi minuti! Gran difesa di Thybulle su Polonara, viene forzata la persa. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-65 LA TRIPLA DEL PAREGGIO! MICHELE VITALI! Gran gioco aussie per liberare Dellavedova frontalmente, ma sbaglia la tripla. 1? trascorso. Stoppata con recupero di Thybulle su Moraschini. Inizia. TOP SCORER –: Mannion 13;: Landale 14 62-65 Dove non segna, crea: Patty Mills pesca sotto canestro Kay che appoggia facilmente, finisce il terzocon l’avanti di tre punti. Ma ci sono ancora dieci, decisivi minuti! Gran difesa di Thybulle su Polonara, viene forzata la persa. ...

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Fmi premia l'Italia, Pil crescerà più di quello della Germania. Italia di #Draghi sempre più opportunità per gli investitori… - SwimSwam_Italia : 5° Giorno Di Batterie A Tokyo 2020: Risultati E Recap Live -