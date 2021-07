Il contagio | la sostituzione | il bronzo | la lite La folle giornata del 4 senza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Alla fine è medaglia di, ma è stata unamolto travagliata per il 4nel canottaggio. È stato registrato in fatti il primo caso di positività al Covid nell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il canottiere azzurro Bruno Rosetti che viene fermato un’ora prima di partecipare alla finale del 4. Rosetti era vaccinato con doppia dose di Moderna. Messo in isolamento e sostituito al volo da Marco Di Costanzo, che doveva prendere parte alla semifinale del 2e viene a sua volta sostituito da Vincenzo Abbagnale. “Stavo dormendo da Dio, poi verso le 6 mi hanno svegliato e ...

