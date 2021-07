Caggiano | assenteismo | nei guai 9 operai del Consorzio di Bacino

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 luglio 2021) di Pina Ferro False attestazioni di presenza in servizio e truffa aggravata e continuata in danno della regione Campania sono i reati che la procura di Lagonegro contesta a noveimpiegati presso la ex discarica Rsu di. I lavoratori sono stati destinatari di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Pg emessa dal Gip (Giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Lagonegro ed eseguita, nella giornata di ieri, dai carabinieri del Noe di Salerno La misura cautelare è l’epilogo di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Lagonegro tesa a verificare la presenza ...