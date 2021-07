Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 27 luglio | definiti i podi del surf

(Di martedì 27 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, martedì 27, si assegnano altri 22 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: triathlon,, tiro a segno, nuoto, canoa slalom, mountain bike, tuffi, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, taekwondo, ginnastica artistica e softball. Triathlon, individuale femminile 1 Flora Duffy (Bermuda) 2 Georgia Taylor-Brown (Gran Bretagna) 3 Katie Zaferes (USA) Nuoto, 200 metri stile libero maschile 1 Tom Dean (Gran Bretagna) 2 Duncan Scott (Gran Bretagna) 3 Fernando Scheffer (Brasile) Nuoto, 100 metri dorso ...

Grande impresa di Camila Giorgi che riesce a qualificarsi per i quarti di finale del tabellone femminile del torneo olimpico. L'azzurra si è imposta su Karolina Pliskova , testa di serie N.5 del ...... Giuffrida e Borghini: i bronzi della faticaOdette Giuffrida, la romana è bronzo SPORTdi: ecco casa Italia Maria Centracchio tra il tatami e l'amore per Gabriele Chilà Di ...Buone notizie questa mattina sono giunte da Rebecca Nicoli. L'azzurra ha estromesso dal tabellone del torneo Olimpico dei pesi leggeri la messicana Esmeralda Falcon Reyes aggiudicandosi l'incontro per ...TOKYO, 27 LUG - Il Surf è appena arrivato alle Olimpiadi ma, come ogni disciplina soggetta alle valutazioni dei giudici (vedi i casi di ginnastica e pugilato), già suscita polemiche. In particolare qu ...