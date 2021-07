La Didattica a distanza ha danneggiato gli studenti, a confermarlo una ricerca della Fondazione Agnelli (Di martedì 27 luglio 2021) Lo conferma una ricerca della Fondazione Agnelli in collaborazione con vari istituti universitari La Didattica a distanza è stata una necessità introdotta sull’onda dell’emergenza sanitaria, allo scopo di garantire una continuità scolastica. La Fondazione Agnelli, in collaborazione con il Centro Studi Crenos e al Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari, ha pubblicato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021) Lo conferma unain collaborazione con vari istituti universitari Laè stata una necessità introdotta sull’onda dell’emergenza sanitaria, allo scopo di garantire una continuità scolastica. La, in collaborazione con il Centro Studi Crenos e al Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari, ha pubblicato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Azione_it : In Italia solo il 17,4% degli istituti scolastici è raggiunto dalla fibra e solo il 13% delle famiglie ha accesso a… - lycophos : RT @DM_Deluca: Il governo non vuole in nessun caso il ritorno della didattica a distanza, ma la scuola è nella stessa situazione di un anno… - PazzoPerDomani : RT @DM_Deluca: Il governo non vuole in nessun caso il ritorno della didattica a distanza, ma la scuola è nella stessa situazione di un anno… - VinceMaielli : RT @DM_Deluca: Il governo non vuole in nessun caso il ritorno della didattica a distanza, ma la scuola è nella stessa situazione di un anno… - marioricciard18 : RT @DM_Deluca: Il governo non vuole in nessun caso il ritorno della didattica a distanza, ma la scuola è nella stessa situazione di un anno… -