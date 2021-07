Federica Pellegrini l’ha fatto ancora | nessuno come lei

(Di martedì 27 luglio 2021): la regina del nuoto italiano entra nella storia:prima di lei ci era riuscito.nella storia. La regina del nuoto italiano non delude le aspettative e centra quello che era il suo obiettivo per quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Seria, concentrata e decisa a portare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

si è aggiudicata la quinta finale consecutiva nella medesima specialità: i 200 stile libero . La campionessa italiana del nuoto compirà 33 anni il prossimo agosto e ieri ha vinto l'...Olimpiadi,è nella storia: la sua carriera Una gara conquistata con il terzo posto nella sua batteria , che vale il settimo crono di ingresso alla finale, dopo essersi qualificata ...Mai nessuna come lei: la campionessa italiana centra la qualificazione in programma questa notte. Federica Pellegrini è nella storia: la campionessa olimpica ha conquistato la qualificazione alla fina ...Federica Pellegrini ha centrato la sua quinta finale consecutiva in un'Olimpiade. Cosa farà la nuotatrice veneta dopo Tokyo 2020?