'Fede' già nella storia: quinta finale olimpica. Da judo e scherma 2 bronzi (Di martedì 27 luglio 2021) Federica Pellegrini, la sua medaglia (per il momento platonica ma meritata) l'ha già vinta conquistando la sua quinta finale olimpica consecutiva nella stessa specialità. I 200 stile libero, un ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 luglio 2021)rica Pellegrini, la sua medaglia (per il momento platonica ma meritata) l'ha già vinta conquistando la suaconsecutivastessa specialità. I 200 stile libero, un ...

Advertising

sscmertens : @dani_russo22 @FedericoDL98 @eantoniopolonia Già ce l'ho, dillo a Fede - LuposchiChiara : @VittorioBanti Chi dice che problemi con i vaccini non ce ne se sono mai stati prima o è in cattiva fede o disinfor… - fede_avella : RT @Criss_2828: ora metto solo harry perché Louis già se l'è cavata da solo We followed @965TDY and vote Harry Styles (@Harry_Styles ) for… - bloomharuki : @Fede_Murata Nono lo tengo pronto da inizio mese, niente di che ahauahduahuawhushed è che ridendo e scherzando (in… - LuigiTironel7 : RT @gobbo_di: Leggenda. Il sogno sarebbe una medaglia, ma già questo traguardo è ENORME! Brava Fede?? -