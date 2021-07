Torino protesta contro il Green Pass, nel "No Paura Day" si grida "libertà!" (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello a Torino per il No Paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”. Durante l’iniziativa in Piazza Castello si sono levati cori di dissenso, da parte dei manifestanti che protestano contro il Green ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello aper il NoDay, manifestazione lanciata due giorni fa via internet perreile l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”. Durante l’iniziativa in Piazza Castello si sono levati cori di dissenso, da parte dei manifestanti chenoil...

