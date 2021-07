Lazio dai due volti in amichevole contro la Triestina, Sarri ha già fatto breccia ma occhio alle distrazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ una Lazio sfavillante per un’ora quella che è scesa in campo ad Auronzo di Cadore in amichevole contro la Triestina. I ragazzi di Sarri hanno rifilato un 5-2 agli alabardati dimostrando di essere già entrati in sintonia con le idee del nuovo allenatore, che peraltro continua a non avere a disposizione alcuni uomini chiave come i campioni d’Europa Acerbi e Immobile. Nel primo tempo, con la formazione migliore possibile, in gol nell’ordine Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic-Savic e Radu, nella ripresa Jony propizia l’autogol di Volta e nel finale Di Massimo sfrutta le disattenzioni dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ unasfavillante per un’ora quella che è scesa in campo ad Auronzo di Cadore inla. I ragazzi dihanno rifilato un 5-2 agli alabardati dimostrando di essere già entrati in sintonia con le idee del nuovonatore, che peraltro continua a non avere a disposizione alcuni uomini chiave come i campioni d’Europa Acerbi e Immobile. Nel primo tempo, con la formazione migliore possibile, in gol nell’ordine Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic-Savic e Radu, nella ripresa Jony propizia l’autogol di Volta e nel finale Di Massimo sfrutta le disattenzioni dei ...

Advertising

fabiochiusi : Eh ma se la destra dice che il fascismo in Italia non esiste deve essere sicuramente così. Lo striscione si sarà sc… - fattoquotidiano : CAOS RIFIUTI IN LAZIO In crisi anche la stagione balneare sul litorale. Il motivo? L'impianto di smaltimento è in “… - lucatelese : Hysaj nuovo terzino della Lazio, albanese, arrivato sui barconi, contestato dai tifosi perché canta in ritiro Bella… - anam_shivaja : @spighissimo Sta' a fa' finta di legge... è palese ???????? ...se mi querela la porto davanti al TAR del Lazio e vinco… - alexvb70 : @alessandro5161 A cercare di incastrare Marino erano 4 imbecilli.... a capodanno l'85% era in malattia, i fascisti… -