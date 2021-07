Covid, 484 nuovi casi in Sicilia: con 'effetto green pass' prenotazioni vaccini su del 10% (Di venerdì 23 luglio 2021) Il trend resta sempre quello degli ultimi giorni, sono 484 i nuovi casi Covid individuati in Sicilia su 15.413 con un tasso di positività del 3,1%. Sul fronte vaccini dopo l'annuncio del green pass ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Il trend resta sempre quello degli ultimi giorni, sono 484 iindividuati insu 15.413 con un tasso di positività del 3,1%. Sul frontedopo l'annuncio del...

Advertising

PalermoToday : Covid, sono 484 i nuovi casi in Sicilia: obiettivo green pass, prenotazioni vaccini su del 10%… - siciliafeed : Covid: in Sicilia 484 nuovi positivi, 2 vittime - corrmezzogiorno : #Palermo Covid, in Sicilia 484 nuovi casi e 2 vittime E domenica ci si vaccina anche i... - paolorm2012 : Covid: in Sicilia 484 nuovi positivi, 2 vittime - infoitinterno : Covid Sicilia oggi, 484 contagi: bollettino 23 luglio 2021 -