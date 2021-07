Tokyo 2020, un altro atleta ceco è positivo. Il Premier Babis: “Uno scandalo” (Di giovedì 22 luglio 2021) Michal Schlegel è il quarto atleta positivo al Covid della delegazione olimpica della Repubblica Ceca giunta a Tokyo per i Giochi. Una situazione che il primo ministro Andrej Babis ha definito “uno scandalo” mentre il capo spedizione, il due volte campione olimpico di canoa Martin Doktor, ha annunciato che il Comitato olimpico ceco ha lanciato un’indagine sul focolaio. “Non mi piace neanche un po’. Non capisco come sia potuto accadere“, ha commentato Babis alla luce dei tanti casi di positività nel gruppo a bordo dello stesso volo, incluso quello giocatrice di beach volley ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Michal Schlegel è il quartoal Covid della delegazione olimpica della Repubblica Ceca giunta aper i Giochi. Una situazione che il primo ministro Andrejha definito “uno” mentre il capo spedizione, il due volte campione olimpico di canoa Martin Doktor, ha annunciato che il Comitato olimpicoha lanciato un’indagine sul focolaio. “Non mi piace neanche un po’. Non capisco come sia potuto accadere“, ha commentatoalla luce dei tanti casi di positività nel gruppo a bordo dello stesso volo, incluso quello giocatrice di beach volley ...

