Riforma Cartabia, il governo porrà la fiducia: ok del Consiglio dei ministri alla richiesta del premier Draghi (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla Riforma del processo penale il governo porrà la questione di fiducia. A chiederlo al Consiglio dei ministri è stato il premier Mario Draghi, che dunque, ancora una volta blinda la sua ministra della giustizia, Marta Cartabia. Come già era avvenuto l'8 luglio scorso, quando il capo del governo era intervenuto personalmente affiché il Consiglio dei ministri licenziasse la bozza della legge delega, anche questa volta il premier ha ottenuto dal suo esecutivo il via ...

