Morto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Libero De Rienzo è Morto a 44 anni. l’attore napoletano è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di ieri. A dare l’allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. Non si esclude l’ipotesi del malore. De Rienzo aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Nel film Fortpàsc di Marco Risi, aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali della carriera, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021)Dea 44napoletano è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di ieri. A dare l’allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. Non si esclude l’ipotesi del malore. Devinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Nel film Fortpàsc di Marco Risi,interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali della carriera, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non ...

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - Delorenzoanna1 : Libero De Rienzo, morto per un infarto l'attore Napoletano - AndreaFrappi : RT @ilmessaggeroit: #liberoderienzo #morto, l'attore aveva 44 anni: è stato trovato #morto in casa da un amico -