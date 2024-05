Il mercato dell’Inter non è chiuso!

Vinto lo scudetto, l’Inter può già cominciare a pianificare il prossimo mercato . Anche se qualcosa è già stato fatto. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, segnala cosa abbia in testa la società con Bento in primo piano. mercato IN PARTENZA – Poco più di un mese all’apertura ufficiale del ... Continua a leggere>>

Denzel Dumfries non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025, l’Inter potrebbe cederlo in estate per finanziare il mercato in entrata. LA SITUAZIONE ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi ha aggiornato sull’eventuale mercato estivo: «Dumfries? ... Continua a leggere>>