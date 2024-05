L’orgoglio di Pioli | Sono parte della storia del Milan Poi il rammarico

Il Milan riceve oggi a 'San Siro' il Genoa con il pubblico pronto a scioperare. Dubbi su chi prenderà il posto di Stefano Pioli in panchina Continua a leggere>>

Pioli è sicuro che si liberi? No. Al Milan costa 10 milioni, va trovata un’intesa sulla buonuscita Ecco cosa scrive il Corriere della Sera a proposito del tecnico rossonero che è tra i favoriti (in questo momento il favorito) alla successione di Calzona sulla panchina del Napoli per il prossimo ... Continua a leggere>>