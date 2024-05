Mattarella all’Onu per promuovere pace e giustizia anche nei fronti bellici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) Da un lato lo strumento del multilateralismo come strada maestra per affrontare le sfide comuni, dall’altro la consapevolezza cherappresentano un binomio imprescindibile su cui costruire strategie e proporre soluzioni alle crisi in atto. La visita a New York del Presidente della Repubblica, Sergio, presenta un doppio binario: partecipare a due eventi mirati al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, accompagnati da bilaterali con il segretario generale dell’Onu e il presidente dell’Assemblea Generale; innestare un germe progettuale per contrastare “le siccità” deiancora purtroppo aperti e incandescenti. Nel mezzo il ruolo dell’Italia, già ponte umanitario sia verso Kyiv che verso Gaza, masoggetto attivo nell’ambito dell’alleanza ...