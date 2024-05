La Russia prepara sabotaggi in Europa Ucraina - morti e feriti da attacchi di missili e droni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 - Le agenzie di intelligence europee hanno avvertito i loro governi che lastando “violenti atti dio in tutto il continente”, senza preoccuparsi di possibili vittime civili: lo scrive il Financial Times (Ft) sulla sua edizione online citando funzionari dei servizi di intelligence. Secondo le fonti, “laha già iniziato are più attivamente in segreto attentati dinamitardi eincendiari per danneggiare le infrastrutture sul territorio europeo, direttamente e indirettamente, senza preoccuparsi apparentemente di causare vittime civili”, scrive il giornale. Va avanti intanto la guerra in territorio ucraino, con nuovididi Mosca che hanno causato ...