‘Sarò con Te’ da record | gli incassi al cinema del film Scudetto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 5 maggio 2024)da, i dati danno ragione ad Aurelio De Laurentiis: ecco quanto ha incassato al“Sarò con te”. Nella giornata di ieri è uscito alilcelebrativo del terzo“Sarò con te”. Una grande curiosità ha accompagnato i giorni che hanno preceduto il 4 maggio: una data indimenticabile e che verrà celebrata per sempre nella storia del calcio partenopeo. Il raggiungimento di un tricolore inaspettato dopo 33 anni in cui sono state digerite tante delusioni ma in cui si sono vissute anche grandi soddisfazioni per la crescita ed il rilancio di una città prima della squadra, è stato il coronamento di un sogno che un intero popolo nutriva nel proprio cuore. Il capolavoro di Luciano Spalletti è stato documentato e lasciato vivere dai tifosi azzurri, curiosi di ...